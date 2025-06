Thales: lance un outil pour la sécurité des données information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 11:08









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé le lancement de Thales File Activity Monitoring, une nouvelle fonctionnalité de la plateforme de sécurité des données Thales CipherTrust qui améliore la visibilité et le contrôle des entreprises sur les données non structurées.



Cette nouvelle fonctionnalité permet de surveiller l'activité des fichiers en temps réel, de détecter les utilisations abusives et de garantir la conformité réglementaire sur l'ensemble de leur parc de données, indique le groupe.



Les outils GenAI intégrés à FAM et la gestion centralisée harmonisent les rapports d'audit, accélèrent la réponse aux menaces et réduisent la complexité opérationnelle tout au long du cycle de vie des données de l'entreprise.



' Tandis que les données non structurées se multiplient rapidement dans les environnements distribués, les organisations ont besoin de moyens plus intégrés pour suivre et protéger leurs informations les plus sensibles ', déclare Todd Moore, vice-président des produits de sécurité des données chez Thales.



' Avec File Activity Monitoring, Thales renforce son leadership dans le domaine de la sécurité des données d'entreprise en offrant des informations en temps réel, une automatisation intelligente et une visibilité unifiée grâce à une plateforme unique et puissante. '





