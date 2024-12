Thales: la technologie NFC s'invite dans les clés de voiture information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 09:21









(CercleFinance.com) - Thales annonce le lancement de la NFC CARd Key, une carte sans contact innovante complétant sa solution de clé de voiture numérique conforme à la norme CCC (soit la norme du Car Connectivité Consortium, un organisme promouvant la connectivité smartphone-voiture).



Les technologies permettent de verrouiller, déverrouiller et démarrer un véhicule via un smartphone ou la carte NFC, offrant une alternative fiable et pratique en cas d'indisponibilité du téléphone.



'La NFC CARd Key assure un accès sécurisé et durable tout en étant personnalisable pour renforcer l'image de marque des constructeurs automobiles', indique Thales en substance;



Thales rapporte la croissance annuelle du marché des clés numériques est évaluée à 21 % jusqu'en 2031.









Valeurs associées THALES 138,05 EUR Euronext Paris +0,47%