Thales: la réindustrialisation se poursuit à Pont-Audemer information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 14:52









(CercleFinance.com) - Thales annonce poursuivre la réindustrialisation de son site de Pont-Audemer (Normandie) visant à devenir un acteur majeur de la production de cartes électroniques en France, avec une attention particulière pour les secteurs de l'aéronautique et de la défense.



Une trentaine de salariés sont affectés à la nouvelle activité de production de cartes électroniques (PCBA), avec la première ligne de production CMS opérationnelle depuis janvier 2025.



Une seconde ligne sera ouverte avant fin 2025. Le site met également en place un atelier de vernissage de cartes électroniques, accompagné d'un plan de formation pour les employés.



Le projet s'inscrit dans la stratégie de Thales de renforcer ses capacités industrielles en France tout en valorisant les compétences locales.







