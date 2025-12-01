 Aller au contenu principal
Thalès : la cassure des 220E bientôt validée
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 12:20

Thalès enfonce le support des 220E du 2 septembre : le titre devrait s'en aller retester le plancher d'ouverture des 212E du 7 avril, et en cas de poursuite de la correction, refermer le 'gap' des 194,65E du 6 février.

Valeurs associées

THALES
218,2000 EUR Euronext Paris -3,19%
