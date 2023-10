Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: l'armée US commande 7000 radios crypto-modernisées information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 16:52









(CercleFinance.com) - Thales annonce que l'US Army lui a passé commande de 7000 Combat Net Radios (CNR) supplémentaires dans le cadre d'un contrat pluriannuel IDIQ(Indefinite Delivery, Indefinite Quantity).



La Combat Net Radios (CNR) est une radio cryptographiquement modernisée qui remplacera les anciennes radios SINCGARS et constituera un élément essentiel de la modernisation de l'armée américaine, souligne Thales.



La CNR de Thales, construit autour de la famille de radios portables AN/PRC-148 éprouvée au combat, fournit à l'armée une solution de radio tactique crypto-modernisée.



Selon Thales, 'la CNR permet des communications résilientes dans tous les environnements tout en améliorant les systèmes d'armes de combat dans l'ensemble du portefeuille de l'armée'.







