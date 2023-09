Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: intègre l'indice climatique à la Bourse de Paris information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 12:50









(CercleFinance.com) - Le 14 septembre 2023, Thales a été sélectionné par Euronext Paris pour rejoindre l'indice CAC SBT 1,5°, la version ' climat ' du SBF 120.



Le CAC SBT 1,5° a été lancé en janvier 2023 par Euronext avec le soutien d'Amundi, du Carbon Disclosure Project (CDP) et de la Science Based Targets initiative (SBTi). Il répond à la demande croissante d'instruments d'investissement durable de la part des investisseurs.



Le CAC SBT 1,5° regroupe les sociétés du SBF 120 dont les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été reconnus conformes, par l'initiative SBTi, à la trajectoire de 1,5° fixée par l'Accord de Paris. Il inclut uniquement des sociétés qui respectent les principes du Pacte mondial des Nations Unies.





