Thales: inaugure un nouveau centre d'essais aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir inauguré ce jour un nouveau centre d'essais dédié au programme F126 (du nom des frégates allemandes F126), aux côtés de la Marine allemande et de l'Office fédéral des équipements, des technologies de l'information et du soutien en service de la Bundeswehr (BAAINBw).



Situé à Hengelo, aux Pays-Bas, ce nouveau centre d'essais servira de pôle de collaboration entre les différents partenaires du programme auxquels il offrira un environnement physique pour innover et cocréer des solutions répondant aux besoins du client.



Il permettra notamment le prototypage, la validation, l'intégration et les essais des systèmes avant expédition vers le site de construction des frégates en Allemagne.



L'ouverture de ce centre d'essais constitue un jalon important du programme de livraison de la première frégate, prévue en 2028.







