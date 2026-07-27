Thales grimpe, un relèvement chez Deutsche Bank en soutien

Thales gagne 2,4% à 242 EUR en début de séance à Paris, dans le sillage d'un relèvement de recommandation chez Deutsche Bank, de "conserver" à "acheter", avec un objectif de cours relevé de 283 EUR à 296 EUR, à la suite de la publication de ses résultats semestriels la semaine dernière.

"Les incertitudes qui sous-tendaient notre rétrogradation à "conserver" en janvier 2026 se sont dissipées, grâce aux développements récents et à des résultats du 1er semestre meilleurs que prévu", estime l'établissement allemand.

Selon Deutsche Bank, les perspectives du groupe français dans la défense se sont améliorées, les activités spatiales se redressent davantage que prévu, tandis que les activités cyber et digitales semblent avoir atteint un point bas au 1er semestre.

"Enfin, Thales dispose du bon positionnement technologique dans le débat actuel sur la défense, opposant les entreprises technologiques de défense aux acteurs historiques de premier plan (legacy primes)", poursuit l'établissement allemand.