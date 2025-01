Thalès : grimpe de près de +4% et tutoie 145E information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 17:12









(CercleFinance.com) - L'appel de Donald Trump à rehausser les dépenses de défense à 5% pour des pays européens qui n'y investissent même pas la moitié dope le secteur de l'armement en Europe et le N°1 en France, c'est Thalès qui grimpe de près de +4% et tutoie 145E.

Le titre efface la petite résistance des 143E du 3 décembre dernier et pourrait grimper vers 151E, ce qui permettrait de tester l'ex-support des 146,5E du 4 novembre puis de refermer le 'gap' resté béant depuis le 21 novembre dernier.





