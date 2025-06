Thales: finalise la première phase du contrat DARC information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 12:50









(CercleFinance.com) - Thales annonce que le SC1 (Specific Contract 1) du contrat DARC, signé avec l'Agence Européenne de Défense (EDA), s'est achevé avec succès en mars 2025.



Ce contrat DARC vise à explorer les technologies de cybersécurité les plus avancées dans le domaine de la défense, en particulier la sécurité centrée sur les données (DCS) et l'architecture Zero Trust (ZTA).



Durant cette première phase, Thales a défini un modèle de maturité pour la défense, développé un outil d'évaluation des solutions DCS/ZTA, analysé leur niveau de maturité en Europe et identifié les lacunes technologiques à combler.



Cette réussite confirme l'expertise de Thales dans l'accompagnement des forces armées européennes vers une cybersécurité souveraine et adaptable, indique le groupe.



En février 2025, l'EDA a renouvelé sa confiance à Thales pour poursuivre cette étude dans le cadre du SC2 jusqu'en mars 2026.





