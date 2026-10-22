Thales fait mieux qu'attendu au 3e trimestre, les analystes saluent la dynamique de la Défense

Le groupe de défense tricolore a surpassé les attentes du marché en dévoilant un chiffre d'affaires supérieur de 2% au consensus et des prises de commandes dépassant les prévisions de 9%. Les analystes saluent notamment la vigueur des activités de défense et spatiales mais notent aussi le faible potentiel de révision à la hausse des prévisions. De quoi refroidir les investisseurs : le titre cède 1,30% ce matin, autour des 227 euros.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 5,47 milliards d'euros, en croissance organique de 8,7%, porté par la Défense ( 12,8%) et l'Aérospatial ( 7,8%). Les prises de commandes ont atteint 6,65 MdsEUR, soutenues notamment par les contrats spatiaux, dont une commande d'environ 500 MEUR liée à la constellation IRIS².

Réagissant à cette publication, Saïma Hussain, en charge du dossier pour AlphaValue, rappelle toutefois une certaine déception dans le secteur Cyber & Digital, identifié comme "le point faible", avec un CA inférieur au consensus. L'analyste juge néanmoins que "dans l'ensemble, ces résultats sont encourageants" et qu'ils "renforcent la visibilité du carnet de commandes". Elle ajoute cependant que "le léger dépassement des prévisions de chiffre d'affaires et l'absence de révision à la hausse des prévisions devraient limiter les révisions des résultats".

De son côté, chez Jefferies, Chloé Lemarie maintient sa recommandation à "acheter" sur le titre avec un objectif de cours de 290 EUR, soulignant la solidité de la Défense malgré une base de comparaison exigeante et la forte progression des commandes aéronautiques et spatiales. L'analyste sera désormais attentive aux conséquences de la montée en cadence dans la Défense sur les marges du second semestre, aux discussions budgétaires françaises ainsi qu'à la prolongation attendue de la surtaxe fiscale. L'évolution de la demande en cybersécurité et l'impact des changes au quatrième trimestre constitueront également des points d'attention.

Chez Citi, les analystes réitèrent leur conseil à "acheter", avec un objectif de cours de 317 EUR, jugeant la publication encourageante. La banque estime que le titre devrait réagir modestement à la hausse, tout en notant que la croissance organique de 4,3% des activités Cyber ne marque pas l'accélération espérée par certains investisseurs.

Enfin, Berenberg se montre le plus prudent avec une recommandation à "conserver", et un objectif de cours de 275 EUR. Le bureau d'études apprécie la résistance de la Défense et l'accélération des commandes spatiales, mais estime que le potentiel de révision à la hausse des prévisions du consensus demeure limité, celles-ci intégrant déjà une croissance organique annuelle de 7,6%.

Rappelons enfin que Thales a confirmé ses objectifs financiers pour 2026, avec une marge d'EBIT ajusté comprise entre 12,6% et 12,8% et une conversion en free cash flow opérationnel de 100% à 110%. Le groupe vise désormais le haut de sa fourchette de croissance organique du chiffre d'affaires de 6% à 7%, voire au-delà.