information fournie par Reuters • 11/09/2025 à 17:31

Thales et Stinville remportent un contrat dans le domaine du trafic aérien au Pérou

Thales SA TCFP.PA :

* THALES ET STINVILLE REMPORTENT UN CONTRAT DE MODERNISATION DU TRAFIC AÉRIEN AU PÉROU AVEC TOPSKY - SYSTÈME AMHS

* LE SYSTÈME COUVRIRA PLUS DE 35 SITES À TRAVERS LE PAYS ET OPTIMISERA LES COMMUNICATIONS DU TRAFIC AÉRIEN

(Rédaction de Gdansk)