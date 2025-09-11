Thales et Stinville remportent un contrat dans le domaine du trafic aérien au Pérou

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Boursorama avec AFP•11.09.2025•17:51•
La République tchèque va équiper son armée de 44 chars Leopard 2 aux termes d'un contrat de 1,34 milliard d'euros signé avec KNDS, avec une option pour 14 véhicules supplémentaires, a annoncé jeudi le groupe de défense franco-allemand. Les blindés seront livrés ...
information fournie par The Conversation•11.09.2025•17:50•
L'arrivée de Luca de Meo à la tête de Kering marque une nouvelle étape dans ce groupe de luxe fondé par la famille Pinault. Venu de l'automobile, le nouveau directeur général devra gérer le cash de façon très rationnelle, dans un univers créatif qui ne l'est pas ...
information fournie par Boursorama avec AFP•11.09.2025•17:49•
Environ 65.000 postes d'alternants devraient disparaître sur une période de six mois, d'ici la fin de l'année, en raison de la baisse du soutien public, prévoit l'Insee dans une note de conjoncture publiée jeudi. Sur le marché du travail, "l'effet du durcissement ...
information fournie par AFP Video•11.09.2025•17:47•
D'épaisses colonnes de fumée s'élèvent au-dessus de la bande de Gaza à la suite de frappes israéliennes. Israël a intensifié son offensive contre la ville de Gaza, le plus grand centre urbain du territoire palestinien.
