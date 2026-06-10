 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Thalès et MBDA vont développer une nouvelle version du système sol-air SAMP/T BG
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 10:42

Le fabricant de missiles antiaériens Eurosam, coentreprise entre Thalès TCFP.PA et MBDA, a reçu une commande pour développer une nouvelle version multi-couches du système sol-air SAMP/T NG, a annoncé mercredi la Direction générale de l'armement (DGA).

"La France commande la version multi-couches ASTER/MICA VL du système SAMP/T NG, développée en coopération avec l’Italie, en vue de renforcer la défense sol-air mise en œuvre par l’armée de l’air et de l’espace", déclare la DGA dans un communiqué.

L'effecteur ASTER est une version anti-missiles à moyenne et longue portée, tandis que MICA VL est une version de courte portée, le projet visant à les faire converger, selon le communiqué.

Les huit sections SAMP/T NG prévues dans la loi de programmation militaire 2024-2030 seront livrées à partir de 2030, précise la DGA.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

LEONARDO
52,510 EUR MIL +0,92%
THALES
234,4000 EUR Euronext Paris +1,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Illustration du logo de Thales
    Thalès et MBDA vont développer une nouvelle version du système sol-air SAMP/T BG
    information fournie par Reuters 10.06.2026 11:00 

    Le ‌fabricant de missiles antiaériens Eurosam, ​coentreprise entre Thalès et MBDA, a reçu une commande pour développer une ​nouvelle version multi-couches du système sol-air ​SAMP/T NG, a ⁠annoncé mercredi la Direction générale de ‌l'armement (DGA). "La France ... Lire la suite

  • Les écrans indiquant les arrivées et départs à la gare de Marseille le 10 juin 2026, lors d'une grève nationale de 24 heures ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    SNCF: grève des cheminots contre la filialisation, les quais de gare désertés
    information fournie par AFP 10.06.2026 10:59 

    Des TGV annulés, beaucoup de trains de banlieue ou régionaux absents. Les quais de gare étaient plutôt déserts mercredi en France, en raison d'une grève de 24 heures organisée par quatre syndicats de la SNCF contre la filialisation de l'entreprise publique. Le ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 10.06.2026 10:45 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,48% pour le Dow Jones .DJI , de 0,56% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,95% pour le Nasdaq .IXIC : * ORACLE

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )
    Nespresso annonce jusqu'à 178 suppressions de postes en France à partir de 2027
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.06.2026 10:42 

    Nespresso va supprimer jusqu'à 178 postes en France dans ses activités de marketing et de service clients, a annoncé mercredi la marque phare et filiale du géant suisse Nestlé dans le café. Ces projets s'inscrivent dans le plan annoncé en octobre 2025 par le nouveau ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
123,5 -11,88%
Pétrole Brent
90,92 -1,54%
CAC 40
8 189,87 -0,17%
2CRSI
49,74 -1,21%
HAFFNER ENERGY
0,257 +2,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank