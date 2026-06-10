Thalès et MBDA vont développer une nouvelle version du système sol-air SAMP/T BG

Le fabricant de missiles antiaériens Eurosam, coentreprise entre Thalès TCFP.PA et MBDA, a reçu une commande pour développer une nouvelle version multi-couches du système sol-air SAMP/T NG, a annoncé mercredi la Direction générale de l'armement (DGA).

"La France commande la version multi-couches ASTER/MICA VL du système SAMP/T NG, développée en coopération avec l’Italie, en vue de renforcer la défense sol-air mise en œuvre par l’armée de l’air et de l’espace", déclare la DGA dans un communiqué.

L'effecteur ASTER est une version anti-missiles à moyenne et longue portée, tandis que MICA VL est une version de courte portée, le projet visant à les faire converger, selon le communiqué.

Les huit sections SAMP/T NG prévues dans la loi de programmation militaire 2024-2030 seront livrées à partir de 2030, précise la DGA.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)