Thales et Google Cloud lancent une offre de cloud souverain en Allemagne

Le groupe français entend répondre à la demande croissante des acteurs publics et des secteurs régulés allemands pour des solutions cloud protégées des législations extraterritoriales.

Thales annonce un partenariat stratégique avec Google Cloud afin de développer une nouvelle offre de cloud souverain en Allemagne, opérée par une société allemande détenue et dirigée intégralement par Thales.

La future entité sera juridiquement et opérationnellement indépendante de Google Cloud et administrée exclusivement par du personnel allemand, afin de garantir qu'aucun acteur non européen ne puisse accéder aux données stockées ou traitées, assure Thales.

"Cette partenariat est une réponse directe au souhait des entreprises et institutions allemandes d'utiliser la technologie de Google Cloud sous contrôle allemand complet", a déclaré Christoph Ruffner, directeur général de Thales en Allemagne.

Cette infrastructure viendra compléter Premi3NS, l'offre de cloud souverain opérée en France par S3NS, filiale de Thales, afin de créer une architecture paneuropéenne géo-redondante intégrant des capacités de reprise après sinistre entre les deux pays.

Le titre Thales progresse de 1,2% à Paris.