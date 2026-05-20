Une mère décède avec ses trois enfants en se jetant du 13e étage d'un immeuble à Toulon

Un immeuble de la cité Pontcarral à toulon le 20 mai 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )

Une mère de 38 ans s'est jetée avec trois de ses enfants par la fenêtre du 13e étage de son immeuble tuant les deux garçons et la fillette en bas âge, dans un quartier populaire de Toulon, a annoncé mercredi le parquet.

La femme qui vivait seule avec ses sept enfants "aurait récemment présenté des symptômes psychiatriques et dépressifs, ce qui reste à confirmer", a indiqué le procureur de Toulon, Raphaël Balland.

Les trois enfants aînés de la fratrie sont nés d'un premier père. Les quatre derniers d'un second père, selon la même source.

Le parquet a précisé dans un communiqué que des expertises toxicologiques étaient attendues.

"Aucun élément ne permet pour le moment d'impliquer l'intervention d'un tiers dans ce drame", a souligné M. Balland. La Radio Ici Provence avait donné l'information sur son site Internet, rapportant la chute du 13e étage.

Mercredi à l'aube, le corps de la femme a été retrouvé au pied de son immeuble du quartier populaire de Pontcarral à Toulon.

Elle était entourée des corps de ses trois derniers enfants, âgés de trois ans, quatre ans et six ans. Deux garçons et une fille, précise le parquet.

Selon les premiers éléments de l'enquête, "la mère se serait jetée d'elle-même du 13e étage avec les trois enfants décédés", a indiqué le procureur, ajoutant que les corps seraient autopsiés.

Il a assuré que la famille était inconnue du parquet "en l'absence de tout signalement concernant d'éventuelles difficultés sociales ou familiales."

Pour élucider les circonstances du drame, une enquête a été ouverte pour "meurtres par ascendant".

Quant aux quatre enfants aînés, ils ont été pris en charge par les services compétents et bénéficient d'un soutien psychologique", a encore précisé le parquet.

- "Douleur" -

Le drame a choqué les riverains de la cité Pontcarral, où les secours ont dit à l'AFP s'être mobilisés avec un "dispositif conséquent".

Les forces de l'ordre ont également lavé le site avec des jets d'eau après leur intervention dans cette cité où des graffitis aux murs lézardés indiquent la direction des points de deal.

Tandis que des voisins aux fenêtres observaient les derniers policiers quitter les lieux, des petits groupes du quartier discutaient du drame, selon un journaliste de l'AFP.

"Tu veux te suicider, suicide-toi toute seule", a déploré une voisine, travailleuse en Ehpad âgée de 36 ans, qui n'a pas souhaité donner son nom.

"Ça va être terrible pour les enfants ici, c'est traumatisant", ajoute-t-elle.

Safiri Ahmed, 67 ans, était chez lui dans l'immeuble quand il a entendu un grand bruit sourd. "Une dame a crié +Au secours, au secours+, et j'ai demandé à ce qu'on appelle une ambulance", a-t-il raconté à l'AFP.

Le préfet du Var Simon Babre a déploré sur X un "terrible drame", s'associant "à la douleur de la famille et de tous les habitants du quartier."

Il a dit s'être rendu sur place avec le procureur et la maire de la ville, précisant que "les services de l'État contribuent à l'enquête menée par le procureur de la République de Toulon."

Sur son site Internet, le quotidien Var-matin assure qu'une cellule d'écoute pour les habitants est mise en place dans le quartier.