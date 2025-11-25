 Aller au contenu principal
Thales et Dassault Systèmes signent un partenariat stratégique dans l'IA de défense
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 18:03

Dassault Aviation annonce la signature d'un partenariat stratégique avec cortAIx, l'accélérateur d'intelligence artificielle de Thales , pour développer une IA souveraine, maîtrisée et supervisée dédiée au combat aérien du futur.

Signé le 18 novembre par les dirigeants respectifs de deux groupes, Eric Trappier (Dassault Aviation) et Patrice Caine (Thales), l'accord vise des solutions d'IA pour aéronefs habités ou non, couvrant observation, analyse, décision et planification.

Ce partenariat devrait surtout se traduire dans des programmes de recherche et d'innovation dédiés au combat aérien collaboratif du futur.

Les deux groupes entendent s'appuyer sur un écosystème international de haut niveau, dans le respect des cadres éthiques et de l'AI Act.

Mickael Brossard, vice-président de cortAIx Factory, précise que l'initiative mobilisera l'expertise technologique et opérationnelle de Thales comme levier de souveraineté. L'accord a été présenté au Sommet Adopt AI au Grand Palais.

Valeurs associées

THALES
226,3000 EUR Euronext Paris +1,25%
