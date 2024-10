Thales et BCG accompagnent les entreprises dans la gestion de crises cyber

(AOF) - Thales et BCG (Boston Consulting Group) annoncent la signature d’un partenariat stratégique pour accompagner les grandes entreprises françaises dans la gestion de crises cyber et la réponse à incidents. Cette offre s'appuie sur l'expérience de BCG en conseil stratégique auprès des grandes entreprises, associée à l'expertise en matière de services en cybersécurité pour les entreprises et les gouvernements de Thales.

Ce partenariat se met en place alors que les autorités font état d'un niveau de ​ menace en constante augmentation, à l'initiative d'organisations criminelles et d'hacktivistes, en particulier à des fins d'espionnage économique et technologique.

L'offre commune de gestion de crise et de réponse à incident de Thales - BCG répond en trois volets aux besoins essentiels des grandes entreprises.

Le premier est une préparation à la crise de haut niveau pour évaluer la posture de cybersécurité du groupe, identifier les marges de progression en matière de capacités cyber et les priorités de traitement des risques.

Le second est des exercices sur mesure pour tester les capacités de gestion de crise et fournir des recommandations exploitables, garantissant un niveau de préparation adapté à toutes les parties-prenantes.

Le troisième est la mise à disposition d'une équipe de gestion de crise prête à intervenir immédiatement pour fournir des conseils opérationnels, venir en soutien de la cellule de crise et du Comité exécutif, coordonner la prise de décision, prioriser les actions urgentes, neutraliser et contenir les attaques.

