Thales et BAE Systems collaborent sur un sonar sous-marin de nouvelle génération pour leRoyaume-Uni

* THALES ET BAE SYSTEMS ANNONCENT UNE NOUVELLE ÉTAPE DE LEUR COLLABORATION, VISANT À FOURNIR AU ROYAUME-UNI UNE CAPACITÉ DE SONAR SOUS-MARIN DE NOUVELLE GÉNÉRATION

* BAE SYSTEMS PROPOSE LA DÉSIGNATION DE THALES EN TANT QU’AUTORITÉ PRINCIPALE DE CONCEPTION ET INTÉGRATEUR SONAR PRINCIPAL POUR L’ENSEMBLE DE LA FLOTTE

