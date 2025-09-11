Thales et BAE Systems collaborent sur un sonar sous-marin de nouvelle génération pour leRoyaume-Uni

Thales SA TCFP.PA :
* THALES ET BAE SYSTEMS ANNONCENT UNE NOUVELLE ÉTAPE DE LEUR COLLABORATION, VISANT À FOURNIR AU ROYAUME-UNI UNE CAPACITÉ DE SONAR SOUS-MARIN DE NOUVELLE GÉNÉRATION
* BAE SYSTEMS PROPOSE LA DÉSIGNATION DE THALES EN TANT QU’AUTORITÉ PRINCIPALE DE CONCEPTION ET INTÉGRATEUR SONAR PRINCIPAL POUR L’ENSEMBLE DE LA FLOTTE
Texte original [https://tinyurl.com/e9673f9f] Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA
(Rédaction de Gdansk)
