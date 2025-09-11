 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Thales et BAE Systems collaborent sur un sonar sous-marin de nouvelle génération pour leRoyaume-Uni
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 17:42

Thales SA TCFP.PA :

* THALES ET BAE SYSTEMS ANNONCENT UNE NOUVELLE ÉTAPE DE LEUR COLLABORATION, VISANT À FOURNIR AU ROYAUME-UNI UNE CAPACITÉ DE SONAR SOUS-MARIN DE NOUVELLE GÉNÉRATION

* BAE SYSTEMS PROPOSE LA DÉSIGNATION DE THALES EN TANT QU’AUTORITÉ PRINCIPALE DE CONCEPTION ET INTÉGRATEUR SONAR PRINCIPAL POUR L’ENSEMBLE DE LA FLOTTE

Texte original [https://tinyurl.com/e9673f9f] Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

BAE SYSTEMS
1 944,250 GBX LSE +6,13%
THALES
243,7000 EUR Euronext Paris +3,66%
