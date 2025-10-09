 Aller au contenu principal
Thales équipe Heli Austria de son pilote automatique StableLight
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 12:52

Thales annonce que son système de pilote automatique StableLight 4 axes, développé avec StandardAero, a été choisi par Heli Austria pour équiper un hélicoptère H125. L'installation est en cours dans les ateliers de l'opérateur à Sankt Johann im Pongau, en Autriche.

Basé sur la technologie Compact Autopilot de Thales, le StableLight combine légèreté, fiabilité et fonctionnalités avancées, dont le maintien automatique d'assiette et le vol stationnaire. Ce dispositif, déjà certifié par la Federal Aviation Administration (FAA), réduit considérablement la charge de travail des pilotes et améliore la sécurité lors des phases critiques de vol.

Une validation par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) est en cours, ouvrant la voie à une utilisation plus large en Europe. Selon Roy Knaus, directeur général de Heli Austria, 'les fonctionnalités de sécurité et la fiabilité apportées par ce système représentent un réel avantage pour nos pilotes'.

