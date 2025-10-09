Thales équipe Heli Austria de son pilote automatique StableLight
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 12:52
Basé sur la technologie Compact Autopilot de Thales, le StableLight combine légèreté, fiabilité et fonctionnalités avancées, dont le maintien automatique d'assiette et le vol stationnaire. Ce dispositif, déjà certifié par la Federal Aviation Administration (FAA), réduit considérablement la charge de travail des pilotes et améliore la sécurité lors des phases critiques de vol.
Une validation par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) est en cours, ouvrant la voie à une utilisation plus large en Europe. Selon Roy Knaus, directeur général de Heli Austria, 'les fonctionnalités de sécurité et la fiabilité apportées par ce système représentent un réel avantage pour nos pilotes'.
Valeurs associées
|262,0000 EUR
|Euronext Paris
|-1,06%
A lire aussi
-
(AOF) - Sur les neuf premiers mois de l’année 2025, Porsche a vendu 212 509 véhicules, contre 226 026 l’an passé à la même période, ce qui représente un repli de 6 %. Sur le total, 35,2% étaient électrifiés, avec 23,1% entièrement électriques et 12,1% hybrides ... Lire la suite
-
Quatre hommes nés en Moldavie seront jugés le 23 février devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir réalisé en juin 2024 des tags représentant des cercueils avec des inscriptions faisant référence au conflit ukrainien, dans une opération considérée comme ... Lire la suite
-
Après que son père a été attaqué par un jaguar, Atxu Marima et sa famille ont quitté leur tribu des Hi-Merima, coupée du monde dans la forêt amazonienne au Brésil, pour rejoindre "la société civilisée". Ce contact sera fatal à une grande partie de sa famille, décimée ... Lire la suite
-
La tombe de Robert Badinter, artisan de l'abolition de la peine de mort, profanée juste avant son entrée au Panthéon
La tombe de Robert Badinter, l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France, a été profanée jeudi, 20 mois après son décès et à quelques heures de son entrée au Panthéon. La municipalité de Bagneux, où était enterré l'ancien ministre de la Justice, a évoqué ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer