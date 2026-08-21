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Thales émet €1 md de dette pour financer l'acquisition d'Exail
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 08:58
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Thales TCFP.PA a annoncé vendredi une émission obligataire en deux tranches d'un montant total d'un milliard d’euros, destinée au financement du projet d’acquisition d’Exail EXA.PA par l'équipementier français pour l'aérospatial, la défense et la sécurité.

L'émission est composée de deux tranches de 500 millions d'euros, l'une d'une durée de quatre ans, à taux fixe avec un coupon de 3,50%, l'autre d’une durée de 8 ans, à taux fixe avec un coupon de 3,75%, selon un communiqué du groupe.

Thales a signé début juillet un accord engageant avec la famille Gorgé pour racehter sa participation de 35,51% dans Exail Technologies, en vue d'acquérir l'intégralité du spécialiste de la robotique maritime par le biais d'une offre publique d'achat obligatoire.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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