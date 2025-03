Thalès : double-top sous 256E, corrige de -4,5% vers 236E information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 13:29









(CercleFinance.com) - Thalès ébauche un double-top sous 256E (les 6 et 19 mars), le titre corrige de -4,5% vers 236E (et retrouve ses niveaux du 13 mars).

Le 'M' baissier serait validé sous 234E avec de nouveaux objectifs à 194,65E (comblement du 'gap' des 1945,65E du 28 février), puis 185E (MM50).





Valeurs associées THALES 240,4000 EUR Euronext Paris -2,71%