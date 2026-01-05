 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Thalès : dopé par le coup de force US au Venezuela, teste 246E
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 11:33

Toutes les valeurs liées à la défense explosent à la hausse en Europe (Rheinmetal 8%) après le coup de force US au Venezuela : la "loi du plus fort" est brandie et revendiquée par Trump (qui réclame également le Groënland), les européens en tirent les conséquences et doivent montrer leurs muscles.
Thalès bondit de 4,5% vers 246E (ex-plancher des 17 et 30 octobre) et franchit d'un même élan (via un "gap" haussier au-dessus de 234,5E, soit la MM50) la MM100 (240,4E) puis les MM200 (244E).
Le prochain objectif sera le comblement du "gap" des 247,9E du 3 novembre puis la zone des 250E (règle du report d'amplitude).

Venezuela

Valeurs associées

THALES
246,9000 EUR Euronext Paris +5,06%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank