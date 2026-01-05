Thalès : dopé par le coup de force US au Venezuela, teste 246E
05/01/2026
Thalès bondit de 4,5% vers 246E (ex-plancher des 17 et 30 octobre) et franchit d'un même élan (via un "gap" haussier au-dessus de 234,5E, soit la MM50) la MM100 (240,4E) puis les MM200 (244E).
Le prochain objectif sera le comblement du "gap" des 247,9E du 3 novembre puis la zone des 250E (règle du report d'amplitude).
Valeurs associées
|246,9000 EUR
|Euronext Paris
|+5,06%
