Thales, des perspectives de haut vol

batiment thales (crédit photo : Adobe Stock / )

Activité solide mais prises de commandes un peu faiblardes: c'est dans ces termes que pourraient se résumer les performances trimestrielles du groupe de haute technologie pour la défense, la sécurité et l'aérospatiale. Entre juillet et septembre, les prises de commandes, ont reculé de 6 % en organique, pour s'établir à 3,8 milliards d'euros (contre 4,5 milliards anticipés), soit 15% environ au-dessous des attentes. Dans l'aérospatiale, elles ont diminué de 15% en raison d'une base de comparaison défavorable et se sont érodées de 4% dans la division Défense et Sécurité. Sur neuf mois, la chute de 18% des prises de commandes s'explique surtout par le fait que Thales avait signé en 2022 une commande énorme d'un montant de 6,5 milliards liée à la fourniture de plusieurs Rafale aux Emirats arabes unis. La direction s'est voulue rassurante précisant que le quatrième trimestre était traditionnellement «le plus fort» en matière de prises de commandes.

De leur côté, les ventes trimestrielles sont ressorties conformes aux attentes, atteignant 4,13 milliards (+ 7,2% en organique), soit le haut de la fourchette de prévisions annuelles.

Objectifs confirmés

Cette performance s'est réalisée sur fond de ralentissement attendu du secteur Identité et Sécurité numériques. Cette activité (20% des facturations totales du groupe) a vu ses ventes légèrement diminuer, en organique au troisième trimestre (- 1,5%) à cause notamment de pressions sur les prix dans le segment des cartes de paiement en Asie. Dans l'Aérospatiale (+ 12,7%), division la plus dynamique, la reprise de l'avionique civile s'est poursuivie compensant largement les difficultés persistantes de l'activité Aérospatiale sur sa chaîne d'approvisionnement. La croissance du pôle Défense et Sécurité, le plus important du groupe (51% des revenus consolidés), est restée solide (+ 8,1%) portée par la performance des programmes Rafale mais aussi par celle des réseaux et systèmes d'infrastructure, des radars de surface et des solutions de cyberdéfense.

Les objectifs pour 2023 ont été confirmés, à savoir un chiffre d'affaires se situant dans une fourchette de 17,9 milliards à 18,2 milliards d'euros, (reflétant une croissance organique comprise entre 5 et 7%) et une marge opérationnelle entre 11,5 et 11,8%, ce qui correspond à une amélioration d'un peu plus de 1 point par rapport à 2022. L'entreprise s'attend toujours à un ratio book-to-bill (commandes rapportées aux facturations) supérieur à 1.

Nous sommes à l'achat sur la valeur. Le niveau de rentabilité escompté pour 2023 est inédit pour le groupe. L'intégration d'Imperva devrait avoir un impact positif.