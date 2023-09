Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: démonstration dans la lutte anti-mines sous-marine information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 08:58









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir réalisé une démonstration en conditions réelles en mer des capacités de localisation, identification et neutralisation de mines du 'premier système de lutte anti-mines dronisé, complet et intégré au monde'.



Cette démonstration, qui s'inscrit dans le cadre du programme franco-britannique MMCM (Maritime Mine Counter Measures), a été réalisé par un robot sous-marin, lors d'une évaluation menée à distance depuis le centre de commandement basé à Brest.



Les deux premiers prototypes ont été livrés graduellement à la Marine nationale et à la Royal Navy fin 2021, qui procèdent aux évaluations opérationnelles depuis lors. L'ensemble des six prochains systèmes dits 'de série' seront livrés en 2024 et 2025.





