Thales: croissance de plus de 9% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Thales annonce un chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2024 de 14,07 milliards d'euros, en croissance de 9,4% au total et de 6,2% à périmètre et changes constants, une croissance organique tirée en particulier par le secteur défense et sécurité (+8,5%).



A 15,55 milliards d'euros, ses prises de commandes ont augmenté de 26% au total et de 23% en organique, le groupe ayant profité d'une excellente dynamique commerciale, en particulier en défense et sécurité qui 'bénéficient d'une visibilité sans égale'.



'L'avionique est quant à elle portée par la reprise du trafic aérien et des perspectives de croissance solides. Quant aux activités de cybersécurité et de biométrie, elles bénéficient d'un environnement dynamique', ajoute le PDG Patrice Caine.



Thales confirme ses objectifs pour 2024, à savoir un ratio des prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires (book-to-bill) supérieur à un, une croissance organique du chiffre d'affaires entre +5 et +6%, ainsi qu'une marge d'EBIT entre 11,7 et 11,8%.





Valeurs associées THALES 152,75 EUR Euronext Paris -0,81%