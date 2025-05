Thales: création d'une usine avec Radiall et FoxConn information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir débuté des discussions avec Radiall et FoxConn pour la création d'une usine en France dans le domaine de l'assemblage et des tests de semi-conducteurs externalisés (OSAT).



Cette usine permettra de répondre aux besoins des marchés européens de l'aérospatiale, de l'automobile, des télécommunications et de la défense.



Elle devrait avoir une capacité de production de plus de 100 millions de System In Package (SIP) par an d'ici 2031.



'Cette initiative devrait regrouper d'autres acteurs industriels européens afin de soutenir un investissement de plus de 250 millions d'euros et d'assurer un leadership européen fort pour le projet' indique le groupe dans son communiqué.





