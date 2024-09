Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: création d'un centre AAM en Australie information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 12:57









(CercleFinance.com) - Thales et Underwood Innovation Labs ont signé un protocole d'accord (MOU) pour la création d'un centre d'excellence pour la mobilité aérienne avancée (AAM COE).



L'emplacement de l'AAM COE, dans le sud-est du Queensland, est l'une des régions australiennes qui connaît la croissance la plus rapide, avec une population qui devrait atteindre 5,4 millions d'habitants d'ici 2041.



En tant que centre économique clé, la création d'un centre d'excellence permettra de cultiver des technologies de pointe et de développer des compétences pour la future main-d'oeuvre du Queensland.



'Notre engagement commun en faveur de la confiance, de l'innovation et des résultats unira les innovateurs pour relever les défis quotidiens, intégrer en toute sécurité les drones et autres systèmes de mobilité aérienne avancés dans nos routines quotidiennes, et contribuer à la décarbonisation de l'industrie aéronautique du futur'.





