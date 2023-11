Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: coopération autour d'essais de drones en Suisse information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 14:17









(CercleFinance.com) - Thales annonce la signature d'un accord de coopération avec Centaurium UAS afin de réaliser la campagne d'essais des dronesUAS100de Thales et autoriser leurs opérations de grande élongation en Suisse.



Selon Thales, l'UAS100 est 'particulièrement adapté pour des missions civiles ou gouvernementales de détection, de surveillance et d'alerte'.



En associant le haut niveau de sécurité hérité de l'aéronautique et la compacité requise par les drones, il serait capable d'opérer dans un rayon supérieur à 100 km et être certifié pour le survol de zones peuplées.



L'accord de coopération comprend la livraison de deux premiers systèmes ThalesUAS100et les stations de contrôle au sol à l'entreprise suisse, avant le début des expérimentations au printemps 2024 et des opérations commerciales prévues à l'horizon 2025.



Centaurium UAS réalisera les vols de qualification des drones et proposera à terme aux collectivités et industriels helvétiques de bénéficier de services de drones optimisant impact environnemental et coût des opérations.





