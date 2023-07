Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Thales: contrat pour la plateforme WEkEO 2.0 de Copernicus information fournie par Cercle Finance • 12/07/2023 à 10:15

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, coentreprise entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce la signature d'un contrat avec l'EUMETSAT, portant sur la fourniture de services d'informatique dématérialisée et de prestations associées pour la plateforme WEkEO 2.0.



Ce système remplacera l'actuelle plateforme de services DIAS WEkEO, afin d'offrir un accès en ligne rapide et sécurisé aux données et produits du programme d'observation de la Terre européen Copernicus ainsi qu'à d'autres services environnementaux.



Thales Alenia Space est le chef de file du consortium chargé du projet, composé des acteurs reconnus de WEkEO v1, en l'occurrence CloudFerro, Orange Business Services et GMV, ainsi que de deux nouveaux partenaires, à savoir CGI et MEEO.