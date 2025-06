Thales: contrat pour la mission SIRIUS pour l'ESA information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 14:50









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space annonce que l'Agence spatiale européenne (ESA) lui a confié un contrat d'étude de la mission SIRIUS (Space Based Infra-Red Imager for Urban Sustainability).



Cette mission s'inscrit dans le programme Scout du volet FutureEO de l'ESA, dédié à l'observation de la Terre.



La mission SIRIUS vise à observer les villes européennes depuis l'espace à l'aide de produits de données thermiques infrarouges (TIR), qui permettent de mesurer la température d'objets distants. L'objectif consiste à comprendre comment les îlots de chaleur urbains (ICU) contribuent à modifier le climat local.



Les ICU sont des zones, à l'intérieur des agglomérations, où les températures enregistrées sont plus élevées que dans les zones rurales avoisinantes.



L'instrument clé de la mission, Smart-TIRI, est un imageur thermique miniaturisé développé par Thales Alenia Space. Il repose sur une technologie de microbolomètre sans refroidissement, réduisant les coûts tout en offrant une haute résolution de 64 mètres. SIRIUS permettra des observations quotidiennes de plusieurs villes européennes sur une durée minimale de trois ans.



' Cette solution, innovante et compacte, est parfaitement adaptée pour des applications cruciales en matière de développement durable ', a précisé Ismael López, Président-Directeur général de Thales Alenia Space en Espagne.





