Thales: contrat de 25 ME avec l'Agence spatiale européenne

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, détenue à 67 % par Thales et à 33% par Leonardo, a signé un contrat de 25 millions d'euros avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour développer le ' LEO Cargo Return Service ', un service de transport de fret vers et depuis les stations spatiales en orbite basse terrestre.



Ce service doit être démontré d'ici 2028 et sera cofinancé par Thales Alenia Space.



Pendant la première phase de deux ans (juin 2024 à juin 2026), Thales Alenia Space, en tant que maître d'oeuvre, développera le service, consolidera le business plan et cherchera à engager des investisseurs et des clients potentiels.



Thales Alenia Space en Italie dirigera le projet industriel, avec la participation de Thales Alenia Space en France pour le développement du véhicule. ALTEC, une société détenue par Thales Alenia Space Italia et l'Agence spatiale italienne, sera responsable du segment sol et de l'infrastructure de récupération.





