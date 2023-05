Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: contrat de 235 ME avec l'Agence spatiale italienne information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 11:51









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce avoir remporté un contrat de 235 millions d'euros auprès de l'Agence spatiale italienne (ASI) portant sur la conception, le développement et la qualification d'un véhicule chargé d'effectuer une mission dédiée de démonstration de services en orbite, ou 'In-Orbit Servicing' (IOS).



À cet effet, Thales Alenia Space dirigera un groupement momentané d'entreprises (GME) regroupant Leonardo, Telespazio, Avio et D-Orbit.



Cette mission de démonstration en orbite terrestre basse (LEO) sera développéedans le cadre du Plan national de relance et de résilience (PNRR),avec le soutien de l'ASI.



Son lancement est prévu d'ici 2026.







