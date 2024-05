Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: contrat de 10 ans avec le 1er ministre mauricien information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - Le bureau du Premier ministre mauricien a confié au consortium dirigé par Thales la mise en place d'un dispositif national d'identité.



Ce projet a pour but d'améliorer les services proposés aux citoyens et de renforcer la sécurité de leur identité. Il représente une étape clé vers une transformation numérique nouvelle génération.



Dans le cadre de ce contrat de dix ans, Thales fournit un système de gestion des identités permettant d'émettre en toute sécurité des cartes d'identités innovantes.



Une fois inscrit, le citoyen recevra une nouvelle carte d'identité électronique intégrant les dernières technologies et dispositifs de sécurité de Thales, y compris la photo couleur haute résolution permettant de lutter efficacement contre la falsification et le vol d'identité.



' En apportant la complémentarité du compagnon numérique à la carte d'identité physique, Maurice réunit le meilleur des deux mondes, offrant ainsi la combinaison optimale de sécurité et de commodité ' déclare Youzec Kurp, vice-président solutions d'identité et de biométrie chez Thales .



' Le nouveau système d'identification de Maurice est l'un des plus sophistiqués et marque la première mise en oeuvre d'un portefeuille d'identification numérique entièrement interopérable en Afrique, conformément aux normes internationales ISO. Cela place Maurice parmi les pays pionniers en matière de solutions d'identité sur le plan mondial. '





Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.84%