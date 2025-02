Thales: contrat dans les communications avec la Royal Navy information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 13:56









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mercredi avoir été sélectionné par la Royal Navy pour assurer la maintenance des systèmes de communications de ses navires et sous-marins.



L'électronicien de défense précise que cet 'important contrat' obtenu par sa filiale britannique porte sur la modernisation des communications internes et externes de la flotte de la Navy.



L'accord concerne également la fourniture de services de soutien 24 heures sur 24, sept jours sur set, pour les dix prochaines années.



Dans un communiqué, Thales souligne qu'il s'agit d'un des plus importants investissements dans le domaine des communications navales en Europe.





