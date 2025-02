Thales: contrat avec l'indien NIBE Space information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 16:55









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space,société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce avoir signé un contrat avec la société indienne NIBE Space, filiale de NIBE Limited, prévoyant la fourniture d'un satellite optique à haute résolution, au titre de la première étape du projet de constellation d'observation de la Terre de NIBE.



Ce contrat initial vise à créer les premières capacités opérationnelles d'observation de la Terre pour NIBE en Inde dès 2025.



Ce contrat renforce le partenariat initié en 2024 entre Thales Alenia Space et NIBE pour le déploiement de la première constellation privée d'observation de la Terre en Inde.







Valeurs associées THALES 155,50 EUR Euronext Paris -2,35%