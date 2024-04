Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: contrat avec l'ESA pour l'exploration de Mars information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 09:43









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space a annoncé mardi avoir signé un contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA) en vue de relancer le développement d'un 'rover' destiné à l'exploration et à la quête de vie sur Mars.



La société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%) indique que le contrat - d'un montant de 522 millions d'euros - prévoit de poursuivre les activités essentielles à la réalisation de la mission 'ExoMars 2028'.



L'accord couvre le développement du module de rentrée, descente et atterrissage dit 'EDLM' (Entry, Descent and Landing Module) ainsi que les activités de maintenance et de mise à niveau des véhicules déjà fabriqués pour la mission de 2022.



La prochaine mission ExoMars, qui sera lancée du Centre spatial Kennedy (KSC) en Floride fin 2028, aura pour objectif d'explorer la surface de Mars et de tenter de répondre à la question de savoir s'il y eu un jour de la vie sur la planète rouge.



Dirigé par l'ESA avec la participation de la NASA, le programme prévoit la fourniture d'un 'rover' (robot) européen capable de se déplacer de façon autonome sur le sol martien.



Ce véhicule, dont l'arrivée sur Mars est prévue en 2030, sera équipé d'une foreuse développée par Leonardo pour effectuer des carottages jusqu'à deux mètres de profondeur.



Les propriétés chimiques, physiques et biologiques des échantillons collectés seront ensuite analysées directement sur site par un mini-laboratoire embarqué développé par Thales Alenia Space.





