Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: contrat avec l'Australian Defence Force information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 13:44









(CercleFinance.com) - Thales a été désigné comme partenaire privilégié de l'Australian Defence Force pour le contrat maritime de la Royal Australian Navy (RAN). Le groupe remporte un accord pour la maintenance régional Est (RMP-E) au Garden Island Defence Precinct (GIDP) à Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud.



Le nouveau contrat attribué à Thales devrait générer plus de 800 emplois locaux et plus de 700 millions de dollars avec les PME australiennes d'ici 2028, y compris l'ajout de plus de 40 nouveaux apprentis, stagiaires et cadets basés au Garden Island Defence Precinct (GIDP).



' Pat Conroy, député et ministre de l'Industrie de la défense, a déclaré : ' La croissance de notre capacité industrielle de construction navale n'est pas seulement bonne pour les emplois, c'est impératif pour notre sécurité nationale '.



' Je m'efforce de faciliter le partenariat entre l'industrie locale et le secteur de la défense, et ce partenariat avec Thales Australie y contribuera.





Valeurs associées THALES Euronext Paris +1.18%