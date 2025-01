Thales: contrat avec l'Agence spatiale italienne information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, coentreprise entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce avoir signé un contrat avec l'Agence spatiale italienne (ASI) portant sur la mise en oeuvre de la mission d'observation de la Terre SBG-TIR (Surface Biology & Geology - Thermal Infrared) de la NASA.



Ce contrat fait suite à un accord de 2023 entre l'ASI et la NASA au profit de cette mission qui vise, entre autres, à fournir des mesures radiométriques et multispectrales des émissions terrestres et aquatiques à des fins d'analyse climatique, écologique et géologique.



Dans ce cadre, Thales Alenia Space sera responsable de l'intégration du satellite SBG-TIR en adaptant la plateforme PRIMA-S pour accueillir un spectromètre TIR, ainsi qu'en effectuant les tests nécessaires au succès de la mission.





Valeurs associées THALES 151,70 EUR Euronext Paris +0,36%