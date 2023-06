Thales: consortium mené pour le projet EPIIC information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 12:00

(CercleFinance.com) - Thales annonce qu'il va conduire le projet EPIIC (Enhanced Pilot Interfaces & Interactions for fighters Cockpit), projet réunissant 27 acteurs majeurs de l'industrie et de la recherche européennes et financé par la Commission Européenne à hauteur de 75 millions d'euros.



'Le projet vise à relever le défi du combat aérien du futur en identifiant, développant et évaluant les technologies de rupture et les nouvelles interfaces homme-machine destinées à être intégrées dans les cockpits des prochains avions de chasse', explique-t-il.



Thales assure la coordination du projet et focalise ses travaux sur deux technologies centrales du dispositif : les viseurs de casque et la surveillance des constantes physiologiques de l'équipage, appelée le Crew Monitoring System.