Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: confirme l'ensemble de ses objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 10:21









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 4 421ME au premier trimestre 2024, contre 4 026 ME au premier trimestre 2023, en croissance de 9,8 % en données publiées, et de 7,9 % à périmètre et taux de change constants.



La croissance est portée notamment par la dynamique de la France (+15,5 %), du Royaume-Uni (+9,0 %) et de l'Australie (+11,2 %). Les marchés émergents sont en croissance organique de 7,0 %.



Le chiffre d'affaires du secteur Défense & Sécurité atteint 2 305 ME, en hausse de 13,4 % à périmètre et taux de change constants. Dans le secteur Aérospatial, le chiffre d'affaires s'élève à 1 182 ME, en hausse de 5,1 %.



Les prises de commandes du premier trimestre 2024 s'élèvent à 5 037 ME, en hausse de 46 % par rapport au premier trimestre 2023 à périmètre et taux de change constants, et de +47 % à données publiées.



Les prises de commandes et le chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 sont en ligne avec les attentes. Dans ce contexte, Thales confirme l'ensemble de ses objectifs annuels.



Le groupe vise comme en 2023, un ratio de book-to-bill supérieur à 1, une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre +4 % et +6 %, correspondant à un chiffre d'affaires entre 19,7 et 20,1 MdsE et une marge d'EBIT comprise entre 11,7 % et 12,0 %, en hausse de 10 à 40 points de base par rapport à 2023.





Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.28%