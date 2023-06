Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: collabore pour améliorer son service de streaming information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 10:22









(CercleFinance.com) - Thales et Netskrt Systems, fournisseur de réseaux de diffusion de contenu, ont annoncé leur collaboration pour offrir aux passagers un accès complet aux services de vidéo en streaming pendant le vol.



Lorsqu'il est hébergé sur le système de divertissement et de connectivité en vol (IFEC) de Thales, le réseau de diffusion de contenu en périphérie (eCDN) de Netskrt fournira des contenus directement destinées aux consommateurs sur les écrans de siège et les appareils personnels. Le contenu à la demande est stocké à bord et régulièrement mis à jour.



Les passagers pourront diffuser instantanément leur contenu de divertissement préféré en utilisant leurs abonnements personnels de streaming vidéo.



La solution optimisera la consommation de connectivité par satellite en garantissant que la bande passante est disponible pour d'autres services en vol connectés.



' Notre collaboration créera des opportunités pour de nouvelles intégrations de partenaires de streaming vidéo directement au consommateur afin d'offrir une expérience passager de haute qualité ', a déclaré Kurt Weidemeyer, vice-président, Thales InFlyt Experience.





Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.68%