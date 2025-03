Thales: collaboration avec T-Mobile et SIMPL IoT information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 15:56









(CercleFinance.com) - Thales fait part d'une collaboration pour combiner son expertise en matière de déploiement de l'Internet des Objets (gestion de la connectivité) avec celles de T-Mobile (connectivité réseau) et SIMPL IoT (plateforme IoT).



Cette collaboration vise à offrir une connectivité flexible et sécurisée aux appareils dotés d'une carte SIM intégrée (eSIM) dans des secteurs tels que la vente au détail, la santé, les services publics et la logistique.



Tous les appareils équipés d'une eSIM et gérés par SIMPL IoT sont préchargés avec un profil d'activation T-Mobile. Une fois déployés sur le terrain, ils peuvent de se connecter immédiatement au réseau cellulaire le plus approprié via Thales Adaptive Connect.





