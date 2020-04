Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales-Christophe Salomon nommé directeur général adjoint Reuters • 27/04/2020 à 09:43









27 avril (Reuters) - Thales TCFP.PA : * CHRISTOPHE SALOMON NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, SYSTÈMES TERRESTRES ET AÉRIENS Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées THALES Euronext Paris +0.32%