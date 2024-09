Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: choisi pour de nouveaux systèmes sol-air français information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 09:38









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mercredi soir qu'il allait contribuer à la production des nouveaux systèmes sol-air de moyenne portée terrestre destinés à l'Armée de l'Air et de l'Espace française.



Chacune des sept sections de ces SAMP/T NG de nouvelle génération supplémentaires reposera sur le radar à balayage électronique actif, rotatif et multifonction GF300 de Thales.



Le contrat, officialisé par le Ministère français des Armées, s'appuiera également sur un module d'engagement ME-NG développé par Thales.



Pour Hervé Dammann, le directeur général adjoint en charge des systèmes terrestres et aériens chez Thales, cet accord vient renfocer le rôle de l'électronicien de défense en tant que 'partenaire de confiance' de l'Armée de l'Air française.



Le projet SAMP/T NG est développé depuis 2021 dans le cadre d'une coopération entre l'Italie et la France.



Au total, les forces aériennes et spatiales françaises bénéficieront désormais de huit SAMP/T NG.





