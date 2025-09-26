Thales: BlackRock détient plus de 5% du capital
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 08:51
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Thales sur le marché et d'une augmentation d'actions Thales détenues à titre de collatéral.
Valeurs associées
|258,3000 EUR
|Euronext Paris
|+0,74%
