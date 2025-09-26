 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Thales: BlackRock détient plus de 5% du capital
26/09/2025

la société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 24 septembre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Thales et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 10 384 469 actions Thales représentant autant de droits de vote, soit 5,04% du capital et 3,44% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Thales sur le marché et d'une augmentation d'actions Thales détenues à titre de collatéral.

