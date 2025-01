Thales: avenant de 88 ME au contrat CO2M lié à Copernicus information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 15:40









(CercleFinance.com) - Thales fait savoir que Thales Alenia Space - société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %) - a signé un avenant au contrat CO2M, d'un montant de 88 millions d'euros, avec OHB System, maître d'oeuvre du segment spatial.



Cet avenant prévoit le développement de la charge utile du troisième satellite de la mission Copernicus CO2M, en complément des charges utiles des deux premiers satellites de la mission, actuellement en cours d'intégration.



Copernicus est la composante d'observation de la Terre du programme spatial de l'Union européenne. La mission CO2M fait partie intégrante du programme et est développée par l'Agence spatiale européenne (ESA) avec un co-financement de l'Union Européenne et de l'ESA.







Valeurs associées THALES 154,15 EUR Euronext Paris +1,15%