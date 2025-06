Thales: associé à Boreal pour des munitions MTO-LP information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 15:48









(CercleFinance.com) - Thales annonce sa collaboration avec Boreal, filiale du groupe aérospatial et de défense Mistral, 'réputée pour ses technologies de drones, notamment le Boreal Aerial Vehicle longue portée, dont les performances sont déjà reconnues'.



Cette coopération vise à développer une gamme française complète de Munitions Télé-Opérées Longue Portée (MTO-LP), s'appuyant sur un drone et une charge utile matures, conçue pour répondre aux besoins des forces de l'OTAN, en particulier de la France.



La feuille de route prévoit une première version industrialisée en 2026, offrant une capacité annuelle de 1.000 têtes militaires, et un développement avancé avec des fonctions améliorées en 2027. Les premiers essais en vol sont prévus dès cet été.





