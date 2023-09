Thales: annonce une collaboration avec Intel information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 12:53

(CercleFinance.com) - Thales annonce une collaboration pour assurer la sécurité des données de bout en bout en utilisant l'informatique confidentielle et l'attestation de confiance soutenues par Intel Trust Authority.



Cette collaboration permet aux clients des secteurs hautement réglementés de sécuriser les charges de travail et de protéger les données utilisées sur site et dans le cloud.



' La protection des données sensibles et des charges de travail associées dans le cloud devient donc une priorité, en particulier pour la conformité et la confidentialité des données ' indique le groupe.



La collaboration de Thales avec Intel associe la plateforme leader du secteur CipherTrust Data Security Platform au service d'attestation vérifiable d'Intel Trust Authority pour protéger les données utilisées et les charges de travail tout en assurant une sécurité sans faille des données de bout en bout.



' La collaboration de Thales avec Intel permet aux entreprises conscientes des enjeux de sécurité de partager des données de manière sécurisée, tout en préservant la vie privée, la confidentialité et la conformité aux exigences réglementaires, comme le GDPR, la norme PCI-DSS et l'HIPAA, en ne divulguant que les résultats des processus exécutés.' - a déclaré Todd Moore, vice-président, produits de sécurité des données, Thales.