Thales annonce deux nominations au conseil d’administration

(AOF) - Sur proposition de Dassault Aviation , Valérie Guillemet devient administratrice de Thales en remplacement de Charles Edelstenne, qui a mis fin à son mandat le 9 janvier 2025. Elle exercera son mandat pour la durée restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025. En outre, Eric Trappier succède à Charles Edelstenne en qualité de membre du comité stratégique & RSE. Valérie Guillemet succède à Eric Trappier en qualité de membre du comité de la gouvernance et des rémunérations.

Enfin, à la suite de nouvelles désignations par les organisations syndicales des deux administrateurs représentant les salariés, Anne-Marie Hunot-Schmit est renouvelée en cette qualité et Stéphane Jubault a succédé à Nadine Relier-David, pour une durée de 4 ans le 9 décembre 2024.

Stéphane Jubault est nommé membre du comité Stratégique & RSE et Anne-Marie Hunot-Schmit demeure membre du comité d'audit et des comptes et du comité de la gouvernance et des rémunérations.