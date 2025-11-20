 Aller au contenu principal
Thales Alenia Space signe des contrats avec le consortium pour le module lunaire Argonaut de l’ESA
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 13:02

Thales SA TCFP.PA :

* THALES ALENIA SPACE SIGNE DES CONTRATS STRUCTURANTS AVEC LES PARTIES PRENANTES DU CONSORTIUM CHARGÉ DE DÉVELOPPER LE MODULE DE DESCENTE DE L’ATTERRISSEUR LUNAIRE ARGONAUT DE L’ESA

* LES CONTRATS SUIVENT CELUI DÉJÀ SIGNÉ ENTRE L’ESA ET THALES ALENIA SPACE EN JANVIER 2025

(Rédaction de Gdansk)

